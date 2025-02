Alckmin tem reunião 'proveitosa' com senador republicano e abre novo canal de diálogo com EUA

Daines passou a integrar a comissão de Relações Exteriores do Senado americano recentemente e escolheu o Brasil como o primeiro país para suas visitas no exterior. Da iniciativa privada, o senador tem interesse em temas de comércio e pediu para encontrar com Alckmin uma vez que, além de vice-presidente, o político ainda comanda o ministério responsável pela política comercial brasileira. É a primeira vez que Daines, que veio acompanhado de sua esposa, visita o Brasil.

"Uma recepção muito afetiva, calorosa, elogiou muito o pão de queijo, o café brasileiro, destacou o abraço que ele trouxe, um abraço do presidente Trump, do vice-presidente Vance, do ministro, do secretário, do ministro de Estado, Marco Rubio, e foi muito boa a conversa, foi muito positivo", disse Alckmin. Ele e o senador não responderam a perguntas de jornalistas sobre se o tema das tarifas foi tratado, mas, segundo apurou o Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a conversa não chegou a esse nível.

Em suas redes sociais, Daines, já elogiou a escolha de Trump para ser o representante comercial do país (USTR, na sigla em inglês), Jamieson Greer. Como mostrou o Broadcast nesta semana, o governo brasileira aguarda a confirmação de Greer para avançar as negociações com a nação americana sobre a decisão dos Estados Unidos de sobretaxar as importações de aço e alumínio. O indicado já afirmou que a entrada de etanol brasileiro nos EUA seria uma de suas prioridades no novo posto.

"O indicado do presidente Trump para o USTR, Jamieson Greer, será um grande apoiador da agricultura e comércio de Montana. Ele se comprometeu a expandir o acesso ao mercado e garantir que nossos agricultores, pecuaristas, pequenas empresas e fabricantes tenham um campo de jogo justo. Ele tem meu total apoio!", disse o senador republicano em suas redes sociais.