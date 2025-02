ANP autoriza entrada em operação da FPSO Almirante Tamandaré da Petrobras

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) concedeu nesta sexta-feira, 14, as autorizações que restavam pendentes para o início da produção do FPSO (navio-plataforma) Almirante Tamandaré, da Petrobras. A plataforma é a maior já instalada no País e fica no campo de Búzios, na bacia de Santos, maior campo de águas ultraprofundas do mundo.

A unidade tem capacidade para produzir 225 mil barris de óleo por dia (bpd) e 12 milhões de metros cúbicos de gás, e ficará a aproximadamente 180 km da costa do Rio de Janeiro.

A exploração do campo de Búzios é gerida pelo consórcio liderado pela Petrobras e corresponde a mais de 20% da produção total da empresa.