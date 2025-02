BC da Rússia mantém taxa de juros em 21% ao ano pela segunda vez consecutiva

As projeções atualizadas do BC da Rússia sugerem que a taxa anual da inflação deverá cair de aproximadamente 12% em 2024 para uma faixa de 7% a 8% em 2025, antes de desacelerar mais para 4% em 2026 e permanecer neste nível. O banco central também destaca que o Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia cresceu 4,1% em 2024, mas deve moderar ao longo deste ano, enquanto o mercado de trabalho segue apertado.

O BC russo também pontuou que os riscos para as projeções são de alta, associadas com possível crescimento da demanda mais forte que o esperado, pressão de desvalorização do rublo na economia doméstica, expectativas inflacionárias elevadas e eventual deterioração no comércio internacional.

A próxima decisão do BC da Rússia deve ser divulgada no dia 21 de março de 2025.