Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após últimas ameaças tarifárias de Trump

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 14/02/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, enquanto investidores avaliaram as últimas ameaças tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump.

Liderando ganhos na Ásia, o índice Hang Seng saltou 3,69% em Hong Kong, a 22.620,33 pontos, impulsionado por ações do setor de saúde e tecnologia em meio ao entusiasmo com a adoção do modelo de inteligência artificial (IA) da DeepSeek.