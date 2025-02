Braskem anuncia primeiro navio de frota própria; embarcação foi construída na China

A Braskem anunciou nesta sexta-feira, 14, a entrada em operação do Brillant Future, seu primeiro navio sob leasing. A embarcação tem o valor de US$ 80 milhões e fará o transporte de etano na rota entre EUA e México. O navio foi construído na China com um projeto que visa maximizar o uso do espaço de carga.

"A embarcação é equipada com três tanques tipo StarTrilobe, o que aumenta a capacidade de armazenagem em cerca de 25% quando comparada aos tanques tradicionais", explica Silvia Migueles, diretora de Logística da Braskem, em nota.

O navio integra o projeto Seas of the Future, uma iniciativa da companhia para reduzir os custos do transporte marítimo dos produtos químicos, aumentando assim sua competitividade.