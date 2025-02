Dólar comercial cai quase 1% e atinge R$ 5,7118

Os temores em torno do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e crescentes incertezas sobre os rumos da economia do México, que pode também ser afetada pelas deportações em massa e pelas renegociações do tratado comercial com os vizinhos do Norte, devem fazer com que investidores globais repensem alocações de capital no país.

A dúvida é se o Brasil vai se beneficiar desse fluxo, com temores sobre a situação fiscal do País, que também vem sendo alvo da política comercial da Casa Branca, como no caso das tarifas ao aço, alumínio e etanol, embora com menor impacto até agora que no México.