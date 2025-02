Em encontro na Fiesp, Luiza Trajano pede a Galípolo que BC não comunique mais altas de juros

As perguntas ao presidente do BC, seguindo normas da autarquia, foram feitas por escrito. No entanto, houve um momento final no qual os empresários puderam se manifestar, sem o compromisso de Galípolo dar uma resposta formal. Foi quando Luiza Trajano pediu para Galípolo não anunciar mais elevações dos juros de referência, a Selic.

"A pequena e média empresa não aguenta mais sobreviver nisso [juros altos], não tem condição. É ela que gera o emprego. Hoje a gente conversou, eu queria pedir pra ele, por favor, por favor, ter uma outra forma, porque essa forma não está dando certo", declarou ela. "Então, pedi para ele [Galípolo], por favor, não comunicar mais que vai ter aumento de juros, porque atrapalha tudo, desde o começo", completou a empresária.

Uma sinalização de aumento de 1 ponto porcentual da Selic já foi dada para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para os dias 18 e 19 de março. O BC, no entanto, deixou em aberto o movimento do colegiado na reunião de maio, a terceira do ano.

Ao abrir a reunião com empresários, o anfitrião Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp, expressou confiança na atuação de Galípolo, avaliando que foram dissipadas as dúvidas de que o presidente do BC, há menos de dois meses no cargo, conta com total autonomia para fazer a inflação convergir.

Foi defendido, porém, que governo, Congresso e Judiciário ajudem o BC nesse trabalho, de modo que os juros não tenham que subir tanto para segurar a alta dos preços. Presidente da Febraban, a federação dos bancos, Isaac Sidney disse que o Brasil precisa sair da armadilha fiscal e cobrou um orçamento mais equilibrado.

Apesar da confiança do setor bancário de que Galipolo tem toda a condição e credibilidade para cumprir o mandato, Isaac avaliou que o BC está solitário na condução da política monetária. Citando problemas históricos e estruturais, como a indexação e vinculação dos gastos públicos, o presidente da Febraban considerou insustentável a situação fiscal. Assim, defendeu, é preciso questionar se o teto de crescimento das despesas no arcabouço fiscal não estaria elevado.