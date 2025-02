Empresas captam R$ 43,1 bi em janeiro no Brasil, diz Anbima; alta é de 103% e recorde para mês

Os principais compradores de debêntures foram os intermediários e demais participantes ligados à oferta, como os bancos coordenadores, que ficaram com 64,8% dos papéis. Em seguida aparecem os fundos de investimento, com 26,7%. Já o prazo médio das debêntures atingiu 10,6 anos, o nível mais alto dos últimos 15 meses.

Para o presidente do Fórum de Estruturação de Mercado de Capitais da Anbima, Guilherme Maranhão, o ambiente da economia, com juros altos, continua impulsionando a renda fixa, que se consolida como uma alternativa na estratégia de financiamento das companhias.

Entre os instrumentos de securitização, os fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs) levantaram R$ 3,5 bilhões em janeiro, aumento de 8,8% na comparação anual. Já os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) tiveram queda de 14%, para R$ 3,2 bilhões.

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) registraram um janeiro recorde e atingiram R$ 2,2 bilhões, com alta de 42,9%. Os fundos imobiliário (FII) movimentaram R$ 2,8 bilhões e os Fiagros chegaram a R$ 1 bilhão no período.

No mercado externo, as ofertas de renda fixa somaram US$ 3 bilhões, abaixo dos US$ 5,1 bilhões do mesmo período de 2024.