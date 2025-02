Gabinete do Tesouro dos EUA inicia auditoria do acesso da equipe de Musk a sistema do governo

O Gabinete do Inspetor-Geral do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos disse nesta sexta-feira, 14, que iniciou uma auditoria dos controles de segurança do sistema de pagamento do governo federal, após senadores democratas levantarem um alerta sobre o acesso concedido à equipe do Departamento de Eficiência Governamental, liderada por Elon Musk.

Em carta, o vice-inspetor do Tesouro, Loren J. Sciurba, informou que a auditoria também examinará os últimos dois anos de transações do sistema, em relação à alegação de Musk sobre "supostos pagamentos fraudulentos".

"Esperamos começar nosso trabalho de campo imediatamente", escreveu o representante, que acredita que a investigação não será concluída antes de agosto. Fonte: Associated Press.