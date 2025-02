Galípolo: BC quer ter certeza de que dados estejam indicando tendência, em vez de volatilidade

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pregou cautela na reação a dados de alta frequência que sugerem desaceleração da economia brasileira, frisando que a autoridade monetária espera por maior clareza para concluir se a perda de tração na atividade é mesmo uma tendência. "O que já dissemos na ata, e tenho reforçado, é que num passado recente, esses dados de alta frequência, que apresentam maior volatilidade, às vezes se apresentaram de uma maneira que pareciam confirmar uma tendência e depois isso não se confirmou", declarou.

E acrescentou: "Por isso é importante que o Banco Central tenha o tempo necessário para poder consumir esses dados e ter clareza se não estamos assistindo simplesmente uma volatilidade desses dados de alta frequência, e ter certeza se estamos conseguindo observar uma tendência."

As declarações foram dadas em reunião com empresários promovida pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e em conjunto com o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi).