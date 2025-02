IBGE mostra que a informalidade no 4º tri de 2024 foi maior no Pará, Maranhão e Piauí

No quarto trimestre de 2024, a taxa de informalidade no País foi maior nos Estados do Pará (57,6%), Maranhão (56,8%) e Piauí (54,9%). Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por outro lado, as Unidades da Federação com as taxas de informalidade mais baixas foram Santa Catarina (25,6%), Distrito Federal (29,0%) e São Paulo (30,3%).

No quarto trimestre, a taxa de informalidade dos brancos (32,6%) era menor que a de pretos (41,9%) e pardos (43,5%). Quanto ao sexo, a informalidade era maior entre homens (39,8%) do que entre mulheres (36,9%).