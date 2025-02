IBGE mostra que País tem 1,371 milhão de pessoas desempregadas há 2 anos ou mais

Outras 712 mil pessoas buscavam emprego há pelo menos um ano, porém menos de dois anos, 21,8% menos indivíduos nessa situação ante o quarto trimestre de 2023.

No quarto trimestre de 2024, 3,271 milhões de brasileiros procuravam trabalho há mais de um mês, mas menos de um ano, 13,0% menos desempregados nessa situação do que no mesmo período do ano anterior, e 1,468 milhão tentavam uma vaga há menos de um mês, um recuo de 8,6% nessa categoria de desemprego do que no quarto trimestre de 2023.