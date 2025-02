Ibovespa sobe 2,70%, aos 128,2 mil pontos, e avança 2,89% na semana

Com ganho de fôlego à tarde, o Ibovespa fechou na casa dos 128 mil pontos pela primeira vez no ano, em seu maior nível de encerramento desde 11 de dezembro, então perto dos 129,6 mil pontos. Nesta sexta-feira, o índice da B3 saiu de mínima a 124.849,48, correspondente à abertura, e mostrou forte dinamismo ao longo da tarde, tocando máxima a 128.481,66 pontos, com giro a R$ 26,5 bilhões. Na semana, avançou 2,89%, vindo de perda de 1,20% na anterior - até aqui, o único revés semanal de 2025. No ano, sobe 6,60% e, no mês, ganha 1,65%.

No fechamento desta sexta-feira, mostrava alta de 2,70%, aos 128.218,59 pontos, com grande impulso proporcionado por Petrobras (ON +3,60%, PN +3,08%), mesmo na contramão do petróleo na sessão, e pelas ações de grandes bancos, tendo BB ON (+4,74%) à frente nesta sexta-feira. Vale ON subiu 1,48%. Na ponta ganhadora do índice, Vamos (+9,17%), Hapvida (+8,19%) e CVC (+7,03%). No lado oposto, Petz (-1,79%), Suzano (-0,64%) e Porto Seguro (-0,51%). Apenas seis das 87 ações da carteira Ibovespa fecharam o dia no negativo. O ganho do índice na sessão foi o mais forte desde 30 de janeiro, quando subiu 2,82%.

O apetite por ações na B3 foi reforçado por nova pesquisa Datafolha, que trouxe queda na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no menor nível de seus três mandatos - restrita a 24% de aprovação, no último levantamento. Assim, o dólar à vista foi negociado abaixo de R$ 5,70 na mínima do dia, a R$ 5,6947, e no fechamento ainda mostrava perda de 1,26% na sessão, a R$ 5,6962. A curva de juros doméstica também refluiu com consistência após o levantamento do Datafolha.