Lula, sobre Margem Equatorial: 'Tenho certeza de que a Marina jamais será contra'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu uma "mediação" entre as pessoas que são a favor e contra a exploração de petróleo na Margem Equatorial para "pensar na necessidade do Brasil". Lula repetiu o que disse na quinta-feira, 13, de que sonha que "um dia a gente não vá mais precisar de combustível fóssil", mas voltou a defender a pesquisa e exploração no local.

Ele concedeu entrevista à Rádio Clube do Pará na manhã desta sexta-feira, 14. Disse que o Brasil "é um País privilegiado, porque temos mais energia elétrica limpa" e que "nesse aspecto ninguém vai dar lição no Brasil".

"Temos de agir com responsabilidade. Não quero que a exploração de petróleo venha a causar nenhum dano ao meio ambiente. Por isso levamos muito a sério uma discussão para que a Petrobras cumpra todos os requisitos ambientais, para que a gente tenha certeza que se acontecer um problema qualquer a gente tenha tempo de resolver e evitar qualquer desgraça como aconteceu no Golfo do México", afirmou o presidente.