MCMV vai atingir 2,5 milhões de casas até o fim de 2026, afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo deve entregar 2,5 milhões de casas do Minha Casa Minha Vida (MCMV) até o fim do ano que vem. O presidente concedeu entrevista à Rádio Clube do Pará na manhã desta sexta-feira, 14.

"Meta era fazer 2 milhões (de casas do Minha Casa, Minha Vida), mas o Jader já me avisou que vamos atingir 2,5 milhões de casas até 31 de dezembro de 2026. Já tínhamos feito quase 7 milhões de casas entre Lula e Dilma e agora vamos fazer mais 2,5 milhões", disse o presidente.