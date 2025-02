Moderna sofre prejuízo maior do que o esperado, de US$ 1,1 bilhão, no 4º trimestre

A Moderna registrou prejuízo líquido de US$ 1,1 bilhão no quarto trimestre de 2024, equivalente a US$ 2,91 por ação, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 14. No mesmo período de 2023, a empresa farmacêutica norte-americana havia lucrado US$ 217 milhões, ou US$ 0,55 por ação.

Analistas consultados pela FacSet previam prejuízo menor entre outubro e dezembro, de US$ 2,68 por ação.

A receita trimestral somou US$ 1 bilhão, bem abaixo dos US$ 2,8 bilhões de um ano antes, mas acima do consenso da FactSet, de US$ 943 milhões.