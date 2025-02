Moedas Globais: Dólar recua com acordo de tarifas de Trump e vendas no varejo

O movimento do dólar hoje ainda é reflexo da queda inesperada nas vendas do varejo dos Estados Unidos em janeiro, divulgada nesta sexta-feira, que elevou as apostas de corte nos juros daquele país neste ano.

O índice DXY, que mede o dólar ante rivais, operava com recuo de 0,56%, a 106,710 pontos. Perto das 17h50 (de Brasília), o dólar também caía ante a moeda japonesa, cotado a 152,35 ienes. O euro subia a US$ 1,0496 e a libra avançava a US$ 1,2591.

*Com informações da Dow Jones Newswires