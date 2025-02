Ouro fecha em queda, em sinal de correção e com possível acordo na Ucrânia no radar

O ouro futuro devolveu os ganhos da quinta-feira e fechou a sexta-feira, 14, em queda, em sinal de correção e de olho em uma possível resolução no conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia. O ouro para abril fechou com baixa de 1,51%, a US$ 2.900,70 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Contudo, o metal dourado subiu 0,45% na semana.

Durante a Conferência de Segurança de Munique, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta sexta que irá se reunir pessoalmente com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para negociações de paz e para "acabar com a guerra de uma vez". Ele, no entanto, não forneceu um prazo para que o encontro aconteça.