Republicanos garantem cortes mais profundos em gastos com avanço de Orçamento na Câmara dos EUA

O Partido Republicano puxou a Câmara dos Estados Unidos em sua direção esta semana, firmando compromissos para cortes mais profundos nos gastos e potencialmente complicando o caminho para algumas das prioridades fiscais do presidente do país, Donald Trump.

Os líderes do partido fecharam um acordo com os membros do House Freedom Caucus, que acreditam em cortes de gastos e de impostos com mais firmeza.

Quanto mais dinheiro for retirado do Medicaid, dos vales-alimentação e de outros programas, mais espaço os republicanos abrirão para estender os cortes de impostos que estão expirando e remover impostos sobre gorjetas, pagamento de horas extras e benefícios da Previdência Social.