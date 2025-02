Secretário diz que verá como parceiros comerciais dos EUA responderão à política tarifária

O Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que verá como os parceiros comerciais dos americanos responderão à política tarifária do presidente Donald Trump e, se necessário, o republicano implementará as tarifas recíprocas, em entrevista para a Fox Business. "As tarifas podem ser muito substanciais se outros países não reduzirem suas tarifas", afirmou ao mencionar que Trump quer "comércio sem atrito".

Ainda na entrevista, Bessent mencionou que a política do dólar forte não significa que os outros países terão uma política de moeda fraca.

Em relação a planos de paz entre Rússia e Ucrânia, o secretário afirmou que a estratégia de Trump "entrelaçaria" mais a economia ucraniana e americana e que sanções contra a Rússia dependerão da postura do presidente do país, Vladimir Putin.