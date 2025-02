Com a presença de Lula, Vale lança projeto de R$ 70 bi no Pará

Ontem, na solenidade em Carajás, Lula disse que a gestão de Pimenta é uma oportunidade para desfazer uma separação entre os interesses da empresa e do Estado brasileiro. "O Estado também tem interesse que a Vale cresça", disse.

Segundo ele, houve "um fio desencapado" entre a companhia e alguns governos, mas que em sua gestão não haverá mais ruídos nessa relação.

As boas relações com o governo são cruciais para a mineradora, que depende de concessões e licenças federais - inclusive ambientais - para desenvolver minas e sistemas de logística, com ferrovias e terminais portuários.

Ainda na solenidade, Lula afirmou que, se depender do governo, a Vale será uma das maiores mineradoras do mundo, o que a empresa já é. "Me ajuda Pimenta a fazer com que a Vale volte a ser a primeira empresa do mundo em mineração de ferro, de minerais críticos, em mineração do que quiser. E, sobretudo, a primeira do mundo no tratamento respeitoso ao povo que trabalha com vocês", disse o presidente.

CEO vê convergência de agenda com Estado

O presidente da Vale, Gustavo Pimenta, afirmou ontem, durante a cerimônia de lançamento do novo programa de investimentos, que a mineradora tem objetivos convergentes com os do País. "A gente tem muita oportunidade de investimento e vê uma agenda muito convergente (com a do Estado)", disse Pimenta.