Desemprego é o menor da série histórica em 14 estados

A queda disseminada da taxa de desemprego no País reflete a diversificação da expansão da ocupação ao longo de 2024, registrada em diversas atividades econômicas, como comércio, indústria, transporte e logística e construção, justificou Adriana Beringuy, coordenadora da pesquisa do IBGE. "De modo geral, as regiões reproduzem o que acontece no cenário nacional", apontou.

As 14 unidades da Federação com taxa anual de desocupação no piso histórico foram: Rio Grande do Norte (8,5%), Amazonas (8,4%), Amapá (8,3%), Alagoas (7,6%), Maranhão (7,1%), Ceará (7,0%), Acre (6,4%), São Paulo (6,2%), Tocantins (5,5%), Minas Gerais (5,0%), Espírito Santo (3,9%), Mato Grosso do Sul (3,9%), Santa Catarina (2,9%) e Mato Grosso (2,6%).

As maiores taxas médias de 2024 foram registradas na Bahia (10,8%), Pernambuco (10,8%) e Distrito Federal (9,6%), enquanto as menores ficaram com Mato Grosso (2,6%), Santa Catarina (2,9%) e Rondônia (3,3%).

Renda

A renda média real mensal habitual auferida pelos trabalhadores brasileiros em 2024 alcançou um ápice histórico de R$ 3.225 em 2024, impulsionada por recordes em 13 unidades da Federação.

Os maiores rendimentos médios foram vistos no Distrito Federal (R$ 5.043), São Paulo (R$ 3.907) e Paraná (R$ 3.758), enquanto os menores ocorreram no Maranhão (R$ 2.049), Ceará (R$ 2.071) e Bahia (R$ 2.165).