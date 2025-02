Economias emergentes precisarão ser ágeis e adaptáveis para sucesso no futuro, diz Georgieva

São Paulo, 16/02/2025 - A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse que as economias emergentes precisarão ser ágeis, adaptáveis e resilientes para terem sucesso no futuro, em discurso preparado para abertura de um evento da organização na Arábia Saudita, neste domingo.

Na fala, ela mencionou que três áreas devem ser observadas com mais atenção: inflação, dívida e importância das reformas estruturais para melhorar a competitividade.

Segundo Georgieva, a nova administração dos Estados Unidos "deixou claro" que pretende tomar medidas nas áreas de comércio, impostos e gastos, desregulamentação, imigração e ativos digitais. "Agora é um momento de transformações abrangentes na economia global, criando um ambiente mais desafiador e incerto para os formuladores de políticas em todo lugar", explicou.