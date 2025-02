Alta no preço dos ovos é sazonal e mercado deve se normalizar até fim da Quaresma, diz ABPA

A alta registrada nos preços dos ovos é uma situação sazonal, comum à Quaresma e ao período que a antecede, afirmou em nota a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). "Após longo período com preços em baixa, a comercialização de ovos se aqueceu pela demanda natural da época, quando há substituição de consumo de carnes vermelhas por proteínas brancas e por ovos", explicou a entidade.

Além disso, a ABPA destacou que os custos de produção tiveram alta nos últimos oito meses, com elevação de 30% no preço do milho e de mais de 100% nos custos de insumos de embalagens.

Junto a isso, as temperaturas em níveis historicamente altos afetam a produtividade das aves, acrescentou. Mesmo com estes fatores, os produtores esperam que o mercado se normalize até o final do período da Quaresma, "com o restabelecimento dos patamares de consumo das diversas proteínas", disse a associação.