Anglo American vende negócio de níquel no Brasil para MMG Singapore por até US$ 500 milhões

O Grupo Anglo American anunciou nesta terça-feira, 18, a assinatura do acordo de venda da totalidade do seu negócio de níquel no Brasil para a empresa MMG Singapore Resources Pte. Ltd, subsidiária integral da MMG Limited (MMG). O valor do negócio pode chegar a US$ 500 milhões.

Em nota, a empresa detalha que o negócio envolverá dois ativos operacionais de ferroníquel presentes em Goiás - Barro Alto e Codemin (Niquelândia) -, junto a dois projetos minerais de níquel para desenvolvimento futuro: Morro Sem Boné (Mato Grosso) e Jacaré (Pará).

Este montante a ser pago pela MMG compreende um desembolso inicial em dinheiro de US$ 350 milhões na conclusão do negócio; uma parcela diferida e condicional de até US$ 100 milhões atrelada ao preço de venda do níquel; além de um valor adicional de até US$ 50 milhões vinculados à decisão do desenvolvimento futuro dos projetos minerais.