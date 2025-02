BC busca segurança 'além do normal', diz diretor

David reiterou as projeções do BC de uma inflação de 5,2% no fim deste ano, convergindo para 4% (ainda acima do centro da meta, mas já dentro do intervalo de tolerância) no terceiro trimestre do ano que vem.

'Prévia do PIB'

A economia brasileira cresceu 3,8% em 2024 na comparação com o ano anterior, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado ontem pela autarquia. Considerado uma espécie de "prévia" do PIB oficial (medido pelo IBGE), o indicador subiu 0,02% no trimestre móvel encerrado em dezembro, na comparação com os três meses anteriores, considerando a série com ajuste sazonal.

O resultado foi alcançado mesmo com a queda de 0,73% do IBC-Br em dezembro frente a novembro, confirmando as previsões no mercado de uma desaceleração do ritmo de atividade por conta do atual patamar dos juros.

O economista-chefe da G5 Partners, Luis Otávio de Sousa Leal, avalia que a retração de 0,73% em dezembro - mais intensa do que esperada - sintetizou a perda de fôlego da economia doméstica no fim do ano passado. "Após um desempenho muito positivo da atividade ao longo de 2024, é natural ocorrer um processo de acomodação; porém, a questão é se essa acomodação esperada vai se transformar em uma desaceleração mais acentuada", diz ele.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.