Benefício de guerra comercial ao Brasil, se houver, será menor, diz economista-chefe do Itaú

"O beneficio, se tiver, será menor", afirmou Mesquita durante a apresentação do cenário do banco à imprensa. Para o economista, a impressão é que as políticas de Trump migraram do "America First" - EUA em primeiro lugar - para o "America Only" - ou seja, apenas os Estados Unidos -, o que fragiliza a narrativa de investimentos fora do país, seja em economias próximas, movimento conhecido como nearshoring, ou em países aliados (friendshoring) das nações desenvolvidas do Ocidente.