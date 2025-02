Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, com rali de ações chinesas de tecnologia em HK

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 18/02/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, à medida que ações de grandes empresas de tecnologia estenderam um rali em Hong Kong, repercutindo ainda uma reunião do presidente da China, Xi Jinping, com os principais empreendedores do setor no país.

O índice Hang Seng avançou 1,59% em Hong Kong, a 22.976,81 pontos, em meio à avaliação que a reunião de Xi foi positiva para a indústria de tecnologia. Entre as principais ações chinesas listadas em Hong Kong, Alibaba subiu 3,4% e Xiaomi saltou 7,2%, também impulsionada por notícia de que seu novo modelo de carro é elegível para isenção de um imposto de compra.