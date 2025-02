Bolsas de NY fecham em alta após apagarem queda no fim da sessão; Intel e GeneDX saltam

As bolsas de Nova York fecharam em alta, ganhando fôlego e apagando a queda no fim do pregão, em meio à reação dos investidores aos movimentos da Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. As ações da Intel e GeneDx dispararam.

O índice Dow Jones subiu 0,02%, a 44.556,34 pontos, o S&P 500 avançou 0,24%, a 6.129,58 pontos, enquanto o Nasdaq teve avanço de 0,07%, a 20.041,26 pontos.

Pela manhã, o humor negativo prevaleceu mesmo com a notícia de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, estaria pronto para negociar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, segundo a agência de notícias russa Tass. Apesar da notícia da Tass, um acordo para a paz na Ucrânia ainda está longe de ser alcançado. A França planeja sediar uma segunda reunião para discutir o assunto amanhã, segundo a Reuters, enquanto Zelensky adiou ama viagem para a Arábia Saudita, que estava marcada para amanhã, para o dia 10 de março. Ele também anunciou que espera representantes dos Estados Unidos em Kiev nos próximos dias para continuar as negociações pela paz.