BV tem lucro líquido recorrente recorde de R$ 1,7 bi em 2024, alta de 49% em um ano

A diversificação deu frutos, de acordo com ele, tanto no crédito quanto nas receitas com serviços. A carteira do BV cresceu 3% em um ano, para R$ 90,504 bilhões, puxada pelos números de grandes empresas, do financiamento de veículos pesados, novos e de motocicletas e da carteira de crédito privado.

Nas receitas com serviços, a alta foi de 7% entre o quarto trimestre de 2023 e o mesmo período do ano passado, para R$ 695 milhões. No ano de 2024, a arrecadação chegou a R$ 2,679 bilhões, crescimento de 21,6%. "Esse crescimento tem por trás, de novo, mais um recorde na corretora de seguros, e também na assessoria à emissão de crédito privado", disse Ferreira.

O BV chegou a 6,7 milhões de clientes no que chama de "banco relacional", ou seja, um banco para uso no dia a dia. Líder no financiamento de automóveis usados no País há 12 anos, o BV tem buscado ampliar o relacionamento com os clientes que chegam à instituição através do produto.

Mais do que ampliar as receitas, a diversificação deve ajudar o banco em um ano que se desenha mais difícil. "Há uma mudança estrutural e sustentável do patamar de rentabilidade do banco, que passa a estar preparado para, a despeito do ciclo de crédito mais favorável ou menos, sustentar esse novo patamar", afirmou o presidente do BV.

No ano passado, o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) do banco foi de 16% no quarto trimestre do ano passado, alta de 6,6 pontos porcentuais em 12 meses.

Capital