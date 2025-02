CNI: Desconhecimento sobre manufatura enxuta ainda é barreira na indústria da construção

Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que mais da metade das empresas da indústria da construção não usam ou utilizam poucas técnicas de manufatura enxuta, considerada uma aliada importante para reduzir custos e melhorar a produtividade.

De acordo com a pesquisa divulgada nesta terça-feira, 18, quatro em cada 10 indústrias consultadas atribuem a dificuldade ao alto custo de consultoria ou de implantação e à falta de conhecimento de ferramentas e técnicas. Já 29% das indústrias mencionam como barreira a falta de qualificação dos trabalhadores.

De acordo com a CNI, a manufatura enxuta, criada no Japão há cerca de 80 anos, é um sistema de gestão do processo produtivo focado na redução do desperdício com ganho de qualidade. Esse processo contempla técnicas voltadas para reduzir o tempo de produção e eliminar perdas por movimentos desnecessários.