GPA reporta prejuízo líquido de R$ 1,104 bi no 4Tri24, 264% pior ante um ano antes

O prejuízo líquido controladores consolidado do GPA no quarto trimestre de 2024 foi de R$ 1,104 bilhão, mais do que o triplo do prejuízo registrado um ano antes, de R$ 303 milhões.

A varejista afirma que o resultado foi impactado por temas "estruturantes e excepcionais", que totalizaram R$ 563 milhões. Os parcelamentos dos acordos tributários teve um maior efeito caixa, consolidado em R$ 186 milhões.

Enquanto dentre os temas excepcionais, o prejuízo sentiu efeito de provisões tributárias e trabalhistas (R$ 503 milhões). Segundo o CFO da companhia, Rafael Russowsky, dentro deste tema a provisão de contingência de INSS teve forte impacto.