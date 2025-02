Ibovespa oscila para baixo à tarde, perto da estabilidade, a 128,5 mil pontos

Após três dias de ganhos, o Ibovespa se estabilizou, com leve ajuste de baixa nesta terça-feira em que cedeu apenas 0,02%, aos 128.531,71 pontos, mais perto da mínima (128.012,49) do que da máxima (129.293,71) da sessão, em que saiu de abertura aos 128.552,68 pontos. O giro financeiro convergiu para R$ 22,8 bilhões, vindo de moderação, ontem, com o feriado nos Estados Unidos na abertura da semana. No mês, o Ibovespa segue no positivo (+1,90%) e na semana sobe 0,24%.

O bom desempenho de Vale (ON +0,67%) e, em especial, de Petrobras (ON +1,86%, PN +1,83%) não foi o suficiente para compensar perdas em ações do setor financeiro, como Itaú (PN -0,33%) e Bradesco (ON -0,27%, PN -0,08%), em dia negativo para o segmento de utilities, com Eletrobras (ON -1,24%, PNB -1,72%) à frente. O setor de siderurgia avançou, com destaque para CSN (ON +1,14%) e Usiminas (PNA +1,51%).

Na ponta ganhadora do Ibovespa, BB Seguridade (+4,47%), que divulgou balanço trimestral na noite anterior, além de Minerva (+2,79%) e Azzas (+2,56%). No lado oposto, Pão de Açúcar (-6,69%) - que divulga balanço após o fechamento de hoje - e Assaí (-5,78%) - também em temporada de resultados, programados para amanhã -, ao lado de LWSA (-4,62%), SLC (-3,94%) e de Magazine Luiza (-3,52%) no encerramento.