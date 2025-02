Iguatemi tem lucro líquido ajustado de R$ 164,1 milhões no 4tri24, alta de 21,9%

A companhia reportou despesas administrativas de R$ 41,8 milhões ao final de dezembro, crescimento de 35,3%. A alavancagem (dívida líquida/Ebitda ajustado) encerrou o trimestre em 1,84 vez, já considerando a saída de caixa com o Riosul.

Com os resultados, a companhia ficou dentro das metas divulgadas para 2024. "Foi um ano muito bom", afirmou o vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores da Iguatemi, Guido Oliveira. "As vendas foram muito fortes, o que mostra a boa performance dos nossos lojistas", disse.

Desempenho operacional

As vendas totais nos shoppings da Iguatemi foram de R$ 7 bilhões no quarto trimestre de 2024, aumento de 19,2% na comparação com o mesmo período de 2023. As vendas nas mesmas lojas no quarto trimestre cresceram 9,5%.

A companhia ressaltou ainda que o movimento nos shoppings "seguiu forte" neste começo de ano. Em janeiro, as vendas totais subiram 18,1% em relação ao mesmo mês de 2024, já abrangendo os números do recém-adquirido Riosul. Considerando os mesmos shoppings, a alta em janeiro foi de 10%.

A companhia afirmou também que o "patamar robusto" de vendas e a "melhora do mix de lojistas" levaram a um crescimento de 9,5% no valor dos novos contratos de aluguel - indicador conhecido por leasing spread.