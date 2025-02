Investimentos e previsibilidade ficam comprometidos com decisão do CNPE, aponta Aprobio

A Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio) informou que o adiamento, por tempo incerto, da adoção do B15 (mistura de biodiesel no diesel fóssil em 15%) compromete investimentos e a previsibilidade para toda a cadeia de negócio. Em reunião realizada nesta terça-feira, 18, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) decidiu "comprometer o calendário de evolução da mistura do biodiesel ao diesel fóssil estabelecido em dezembro de 2023, aprovado no Programa Combustível do Futuro, que previa a adoção de 15% (B15), a partir do mês que vem", disse a Aprobio. "A mistura será mantida em 14% sem previsão de revisão, já que o tema será discutido na próxima reunião do Conselho, ainda sem data definida", acrescentou.

O aumento estimado de R$ 0,01 teria sido o motivo para travar transição energética, que coloca um freio no avanço da economia verde e manda uma mensagem contrária à pauta da COP30 que será realizada no País.

O presidente do Conselho de Administração da Aprobio, Francisco Turra, declarou em comunicado que "parecia inconcebível ter uma quebra de compromisso estabelecidos pelo País nesse processo de transição energética a partir da aprovação do Combustível do Futuro, mas uma visão equivocada do impacto da evolução da mistura de biodiesel na inflação vai comprometer o desempenho em toda a cadeia produtiva, colocando em risco altos volumes de investimentos anunciados".