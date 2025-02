Júlio Lopes e Eduardo Paes se unem em vídeo apelando a Lula para terminar Angra 3

O presidente da Frente Parlamentar Nuclear, deputado federal Júlio Lopes (PP-RJ), gravou vídeo dirigido ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, pedindo que a construção de Angra 3 continue, e destacou que "nenhum dinheiro público será usado na obra". "O governo já investiu muito, desmobilizar vai custar uma fortuna e não vale a pena", disse Paes em vídeo publicado no Instagram.

Nesta terça-feira, 18, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que assessora a presidência da República e elabora políticas públicas do setor, se reuniu para, entre outras pautas, decidir se prossegue na construção da terceira usina nuclear brasileira, que vai elevar a geração da fonte no Brasil em 1,4 gigawatt (GW) a partir de 2031, para cerca de 3,4 GW.

Na gravação, Lopes também pede para que Lula autorize, no âmbito do CNPE, a continuação da construção da unidade.