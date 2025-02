Manter mistura de biodiesel em 14% é equivocado e gera insegurança jurídica, diz FPBio

A Frente Parlamentar do Biodiesel (FPBio) criticou, em nota, a decisão do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) em manter a mistura de biodiesel no diesel fóssil em 14%. No fim de 2023, o CNPE havia definido para março de 2024 a mistura de 14% de biodiesel ao diesel (B14), com a previsão de chegar a 15% (B15) em 2025. Além da redução da emissão de dióxido de carbono na atmosfera, foi citada a redução da importação do combustível fóssil.

"A decisão (de adiar o aumento da mistura para 15%) é equivocada e contradiz o posicionamento do governo federal, autor da Lei do Combustível do Futuro - aprovada por unanimidade pelo Congresso e sancionada com festa em ato com a presença do presidente da República e representantes de todas as pastas", criticou a bancada em nota, assinada pelo presidente, deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS). "A medida coloca em dúvida o real compromisso do Executivo com a agenda verde e a transição energética."

A FPBio afirma que o aumento da mistura para 15% a partir de 1º de março, conforme previsto em resolução do CNPE de dezembro de 2023, resultaria em aumento de R$ 0,01 no preço do óleo diesel nas bombas.