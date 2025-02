Moedas Globais: dólar avança com cenário geopolítico e à espera de ata do Fed

Para o ING, os mercados já precificam em grande parte a questão geopolítica europeia nas negociações cambiais, e o dólar deve continuar avançando frente às moedas do G10. "O sentimento de risco relativamente otimista pode se estagnar ou desaparecer nos próximos dias, fazendo o dólar recuperar mais terreno", afirma o banco. O ING acredita que o euro cairá em relação ao dólar e que, com as ameaças tarifárias dos EUA à zona do euro, o BCE pode adotar uma postura mais agressiva com cortes nas taxas de juros.

O mercado também acompanhou as declarações do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, sobre as negociações para o fim da guerra, destacando que "obviamente envolverão a Ucrânia". O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, por sua vez, afirmou que a reunião foi "uma surpresa para nós. Não fomos convidados". A Capital Economics observa que essas conversas não indicam um fim próximo para o conflito.

Hoje, o dólar australiano também reagiu ao corte na taxa básica de juros do país para 4,10% ao ano pelo banco central. A moeda australiana operou perto da estabilidade ante o dólar americano, a US$ 0,6354.

Já em meio à crise da criptomoeda LIBRA, com envolvimento do presidente da Argentina, Javier Milei, o dólar blue se manteve a 1.235 pesos argentinos no mercado paralelo, segundo o jornal Ámbito Financeiro.