Na mira de Trump, vendas de semiacabados de aço subiram 25% em janeiro, diz Icomex, da FGV

As vendas aos EUA de produtos de aço e ferro semiacabados, que serão atingidas se entrar em vigor a tarifa de 25% anunciada por Donald Trump, aumentaram 25,6% em janeiro, conforme o relatório do Indicador de Comércio Exterior (Icomex) divulgado nesta terça-feira, 18, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

"O cenário é de incertezas no comércio mundial, com as medidas do governo Trump: o anúncio de imposição de uma tarifa de 25% incidente sobre produtos do México e do Canadá, depois suspensa por um mês; a imposição de 10% de tarifas de importações incidentes sobre produtos chineses, em vez dos 60% ameaçados; o anúncio de um aumento de 25% sobre as importações americanas de aço e alumínio de todas as origens, a vigorar a partir de 12 de março", enumerou a FGV na nota do Icomex.

O saldo da balança comercial de janeiro de 2025 foi de US$ 2,2 bilhões, inferior em US$ 4 bilhões a igual período do ano anterior, conforme o Icomex. Na mesma base de comparação, as exportações recuaram 5,7% e as importações subiram 12,2%, em valor. O volume exportado caiu 4,9% e o importado cresceu 14,6%. Os preços exportados recuaram 4,9% e os importados, 2%.