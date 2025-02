Parcela de óleo da União bate recorde em dezembro e atinge 118 mil bpd, diz PPSA

A parcela de óleo da União atingiu novo recorde mensal em dezembro, chegando a 118 mil barris por dia, incluindo a produção dos contratos de partilha e das áreas não contratadas de Atapu e Tupi, informou a Pré-Sal Petróleo (PPSA). Em dezembro, a União teve direito a 201 mil m3 de gás natural por dia, em cinco contratos de produção e no Acordo de Individualização da Produção (AIP) de Tupi.

Em 2024, os contratos em regime de partilha registraram uma produção total de óleo de 370,6 milhões de barris, um crescimento de cerca de 15% em relação ao ano anterior. Estes contratos responderam por cerca de 30% da produção nacional.

O campo de Búzios foi o principal produtor neste regime, com 193,79 milhões de barris de óleo, seguido de Mero, com 91,38 milhões, e Sépia, com 33,67 milhões.