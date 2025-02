Votação do Orçamento deve ser após carnaval, afirma líder do PT no Senado

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE), disse que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), deve se dedicar na semana que vem, que antecede o carnaval, à negociação em torno das emendas parlamentares. No dia 27, Alcolumbre se reunirá com representantes dos Poderes Judiciário e Executivo para discutir o assunto em audiência convocada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino. Já a votação do Orçamento deste ano deverá ocorrerá só na semana depois do carnaval.

Carvalho falou com a imprensa após reunião de líderes na residência oficial do Senado. O encontro foi demorado. Iniciou-se por volta das 14 horas e os senadores começaram a deixar o local perto das 16h30.

Ainda segundo o líder do PT, o Congresso deve analisar o Orçamento de 2025 na semana seguinte ao carnaval, de 10 a 14 de março. "Devemos ter na semana seguinte ao carnaval a votação do Orçamento e na semana que antecede o carnaval, Alcolumbre vai estar dedicado a resolver o entendimento entre Congresso, Executivo e Judiciário sobre o procedimento para liberação das emendas, porque precisamos liberar isso", disse.