XP; lucro líquido ajustado sobe 16% no 4º trimestre de 2024 para R$ 1,2 bi

O retorno sobre o patrimônio (ROAE) ajustado subiu 230 pontos-base no quarto trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior e avançou 40 pontos-base no trimestre, para 23,4%. A margem EBT fechou o quarto trimestre em 28,7%, 413 pontos-base acima do mesmo trimestre de 2023 e 66 pontos-base acima do terceiro trimestre.

A base de clientes da XP alcançou 4,68 milhões, 3% acima do quarto trimestre de 2023 e 1% maior do que o terceiro trimestre. Os ativos totais de clientes totalizaram R$ 1,227 trilhão de ativos sob custódia, um crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No ano de 2024, o lucro líquido somou R$ 4,544 bilhões em 2024, 17% acima de 2023 e a receita líquida atingiu R$ 17,1 bilhões, alta de 15%, ambos recordes.

Citando lucro e receitas recordes, o presidente da XP, Thiago Maffra, destacou que o resultado foi atingido em um ano de muita volatilidade no cenário macroeconômico e "mostrando assim que as estratégias de diversificação de resultado, através de novos serviços e produtos, nos tornaram muito mais resilientes".

No release de resultado, Maffra afirmou ainda que 2025 será mais uma oportunidade para demonstrar a força anticíclica do modelo de negócios. "O ambiente de juros mais alto deverá beneficiar diretamente o crescimento de Client Assets, principal driver de receita dos principais produtos de investimento no varejo.

Maffra acrescentou que espera outro ano robusto para renda fixa, "além de uma expansão do nosso market share em mercados estratégicos, como o de DCM (crédito privado)". O executivo mencionou ainda que as novas verticais de negócios continuam a crescer acima da média, "contribuindo para a diversificação e a resiliência de receitas".