Banco do Brasil tem lucro líquido ajustado de R$ 9,580 bi no 4tri24, alta de 1,5% em um ano

O Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado de R$ 9,580 bilhões no quarto trimestre de 2024, um aumento de 1,5% em relação ao mesmo período de 2023. Em relação ao terceiro trimestre do ano passado, o resultado do banco subiu 0,7%.

O desempenho do banco foi influenciado pela queda nas provisões contra a inadimplência no comparativo anual e também no trimestral. No ano de 2024, o BB teve lucro líquido ajustado de R$ 37,896 bilhões, alta 6,6% ante 2023 e o maior resultado da história.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) do banco foi de 20,8%, queda de 1,7 p.p. em base anual. O BB fechou o trimestre com R$ 2,433 trilhões em ativos, um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. O patrimônio líquido foi a R$ 190,073 bilhões, alta de 9,8% em um ano.