Bolsas da Europa fecham em queda sob ameaça de novas tarifas de Trump; Glencore despenca

As bolsas da Europa fecharam no campo negativo nesta quarta-feira, 19, depois do início misto, sob os temores de que novos segmentos industriais passem a ser taxados em 25% pelo presidente norte-americano, Donald Trump, como automóveis, produtos farmacêuticos e semicondutores. Alguns balanços também contribuíram para a queda dos índices de ações.

Em Londres, o índice FTSE 100 recuou 0,62%, a 8.712,53 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 1,79%, a 22.435,17 pontos. O CAC 40, de Paris, fechou em 8.110,54 pontos, com queda de 1,17%. Em Madri, o Ibex 35 caiu 1,71%, a 12.919,1 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 registrou baixa de 0,19%, a 6.674,71 pontos. Em Milão, o FTSE MIB marcou queda de 0,53%, a 38.348,16 pontos. As cotações são preliminares.

No lado corporativo, a Glencore marcou tombo de 7,54%. A mineradora anglo-suíça sofreu um prejuízo bilionário no ano passado e divulgou Ebitda ajustado e receita aquém das expectativas. O banco HSBC (+0,11%) divulgou lucro maior do que se previa no último trimestre do ano passado.