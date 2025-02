Carrefour tem lucro líquido de 723 milhões de euros em 2024, ante previsão de 1,17 bi euros

O Carrefour informou que obteve lucro líquido de 723 milhões de euros em 2024, um recuo ante o 1,66 bilhão de euros obtidos em 2023. Analistas projetavam lucro líquido de 1,17 bilhão de euros.

Em 2024, o grupo varejista registrou, globalmente, vendas líquidas de 85,45 bilhões de euros, um aumento de 5,1% ante o resultado de 83,27 bilhões de euros de 2023. O número superou as perspectivas dos analistas de 84,56 bilhões de euros, de acordo com estimativas compiladas pela Visible Alpha.

No quarto trimestre, as vendas do grupo incluindo o imposto sobre valor agregado aumentaram +7,1% na mesma base comparável, atingindo 25,704 bilhões de euros.