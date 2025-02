Cautela externa antes da ata do Fed instiga queda do Ibovespa em meio a balanços

Entre os poucos destaques de hoje estão as divulgações da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), à tarde, e os balanços da Vale e do Banco do Brasil, após o fechamento da B3. Na noite de ontem saíram os números do Carrefour, GPA, XP e Iguatemi referentes ao quarto trimestre de 2024.

A expectativa é que a ata do Fed da reunião de política monetária de janeiro, quando os juros foram mantidos entre 4,25% e 4,50% ao ano, mantenha o tom cauteloso recente de dirigentes do banco central americano, inclusive do presidente Jerome Powell.

"A ata do Fomc Comitê Federal de Mercado Aberto é um dado extremamente importante, que é um relatório muito bom para termos ideia das premissas do colegiado do Federal Reserve", pontua Alison Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos.

Ao mesmo tempo, continuam preocupações com a política tarifária nos Estados Unidos, chama a atenção o economista-chefe do BV, Roberto Padovani, em comentário matinal. "Também tivemos inflação pressionada no Reino Unido. Os destaques são, além de balanços corporativos, a ata do Fed. Portanto, o foco realmente é a condução da política monetária norte-americana. Há um viés de cautela na Europa e nos Estados Unidos", diz.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que novas tarifas sobre automóveis e produtos farmacêuticos serão de provavelmente 25% e devem ser anunciadas nas próximas semanas. Em conversa com jornalistas, Trump também afirmou que irá anunciar "chips e empresas automobilísticas voltando para os EUA", visando impulsionar a economia americana.

Ontem o Ibovespa interrompeu uma série de três fechamentos seguidos com alta, ao encerrar aos 128.531,71 pontos (-0,02%).