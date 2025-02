China diz estar 'insatisfeita' com tarifas dos EUA, mas disposta a fortalecer cooperação

O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, disse nesta quarta-feira, 19, que o país está "muito insatisfeito" com a imposição de tarifas de 10% nos produtos chineses exportados para os EUA, que utilizaram como base o fentanil e outros assuntos. "A China e os EUA trabalharam em extensiva e profunda cooperação para controlar o fentanil, e tiveram resultados marcantes. A imposição unilateral de tarifas prejudica a cooperação econômica e comercial bilateral", escreveu Wang, em carta enviada ao Secretário do Comércio americano, Howard Lutnick.

O ministro chinês reiterou que espera resolver os problemas e preocupações entre ambos os países por meio do diálogo e de consultas, citando a importância e significado da China e dos EUA para o crescimento econômico global.

"Estamos dispostos a fortalecer o diálogo, gerenciar diferenças, promover a cooperação e criar um ambiente justo e previsível para as comunidades de negócios dos dois países para firmar uma cooperação pragmática, de respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação ganha-ganha", disse Wang.