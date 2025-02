Dirigentes do Fed citam na ata que indicadores sugerem atividade econômica em ritmo sólido

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) apontaram que os indicadores recentes sugerem que a atividade econômica dos Estados Unidos segue em "ritmo sólido". De acordo com a ata da última reunião de política monetária da instituição, divulgada nesta quarta-feira, 19, as condições do mercado de trabalho nos Estados Unidos também seguiram sólidas.

"Dados recentes sugeriram que as condições do mercado de trabalho permaneceram sólidas e que o mercado de trabalho não estava especialmente apertado", pontua o documento do encontro realizado em janeiro.

Além disso, o Fed destaca que a taxa de desemprego também se manteve baixa nos EUA.