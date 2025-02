Dirigentes do Fed citam que é apropriada abordagem cautelosa diante de grau de incerteza

Na ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgada nesta quarta-feira, 19, os dirigentes da autoridade monetária destacaram a necessidade de uma "abordagem cautelosa" diante do atual "alto grau de incerteza" sobre a trajetória da economia. A cautela é justificada pelos "riscos de alta à perspectiva de inflação", citados no documento, além da incerteza em relação à "taxa neutra de juros", que também foi apontada como fator para manter a prudência na política monetária.

Os participantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) reforçaram que "precisam de progresso adicional na inflação" antes de considerar novos cortes na taxa básica de juros.

A inflação, embora tenha mostrado sinais de desaceleração, ainda está acima da meta de 2% do Fed, e os dirigentes avaliam que "fatores como mudanças na política comercial e na imigração, além da forte demanda do consumidor, podem dificultar o processo de desinflação".