Dólar tem alta moderada em dia de agenda escassa e recomposição de posições

Às 10h35, o dólar à vista era cotado a R$ 5,7246, em alta de 0,62%. O dólar futuro para liquidação em março subia 0,58%, para R$ 5,7330.

O Dollar Index (DXY), que mede a variação do dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, avançava 0,10%.

No confronto com o peso chileno, considerado o principal par do real, o dólar tinha alta de 0,56%.